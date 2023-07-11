Türk Hava Kurumu (THK) Keşan Şubesi, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları için hazırlıklara başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - THK Keşan Şube Başkanı Eyyup Kavazlar, THK Keşan Şubesi’nin Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamaları için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kavazlar, köylerde ve beldelerde model uçak kurslarının açılacağı bilgisini vererek, tüm Keşanlıları ‘Haydi Gençler, Kendini Genç Hissedenler’ sloganıyla model uçak kurslarına katılmaya davet etti.

Kavazlar, THK’nın öncelikli görevi olan gençlere havacılığı sevdirme çalışmalarından olan Model Uçak çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bu çalışma aynı zaman da çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatilinde boş zamanlarını faydalı işlerde değerlendirmelerini sağlayacaktır. Bunun yanında Keşan’da 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak için hazırlıklar yapmış olacaktır. THK Keşan Şubesinde zaman içinde mevcut imkanlar dahilinde 12 yaştan başlayarak 70’li yaşlara kadar gruplar halinde kurslar tertip edilecek istekler doğrultusunda köylerimizde ve beldelerimizde de ‘Model Uçak Kursları’ planlaması yapılabilecektir. Tabiki bu çalışmaların yapılabilmesi içinde ekonomik gücü yeterli olmayan kursiyerlere destek amaçlı sponsorlardan da destekler alınabilecektir" diye konuştu.

Keşan halkının THK şubesine desteklerini esirgemeyeceğini belirten Başkan Kavazlar, "Model Uçak Kurslarına müracaatlar Türk Hava Kurumu Keşan Şubesinin 100. Yıl Pasajı 1. katı 46 numaralı ofisinde devam etmektedir. Müracaatların tamamlanmasından sonra gruplar oluşturulacak ve kursiyerlerin uygun saatleri de göz önünde bulundurularak kurs grupları düzenlenecektir" dedi.

7 Temmuz'da modellerini bitiren çocukların FAI onaylı Kurs Bitirme Belgelerinin şube tarafından kendilerine teslim edildiğini ifafe eden Kavazlar, "İlk etapta değişik yaşlarda 2 erkek ve 1 kadın kursiyerimiz kurs bitirme belgelerini ve yaptıkları “ATA MODEL” uçaklarını almışlardır. İleriki tarihlerde yapılacak düzenleme ile ilçemizde uygun alanda yaptıkları model uçakların uçabilen bir uçuş aracı olduklarına da şahit olacaklardır. Kursu un değişik zamanlarında çekilen kursiyer fotoğraflarını da sizlerle paylaşmak bizlere zevk vermektedir. ‘Haydi Gençler, Kendini Genç Hissedenler’ THK Keşan Şubesindeki Model Uçak Kursuna başvurulanızı yapıp Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında yerimizi alalım" diye konuştu.