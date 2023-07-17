Edirne'nin Keşan ilçesinde dün meydana gelen kazada şehir içi bir yolcu minibüsü dereye uçmaktan son anda kurtuldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarihi köprü olması nedeniyle herhangi bir genişleme ve yenileme çalışması yapılamayan Ferhat Ağa Köprüsü’nde dün meydana gelen kazada, Doğan Cindoruk yönetimindeki ve içerisinde yolcu bulunmayan 22 M 4081 plakalı minibüs, köprüden geçeceği sırada karşı yönden gelen ve bir bayanın kullandığı otomobili sıkıştırmamak için sürücü direksiyonu kıvırması ve bariyerlere çarpması ile yaşandı.

Minibüs sürücüsü Cindoruk, şoför mahallinde sıkışarak yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kaza kırım ekibi, ilk olarak minibüsü köprünün diğer tarafındaki koruma bariyerine bağlayarak devrilmesini önledi.

Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüs ise kurtarıcı ve itfaiye ekiplerinin uzun bir çalışması sonucu kurtarıldı.

Vatandaşlar, iki aracın geçemediği ve tarihi özelliği taşıyan köprüye bir çözüm bulunamadığı için yöneticilere tepki göstererek, “Buradaki kazalarda bir ölüm olması bekleniyor? Yetkililer bunu mu bekliyor? Minibüste yolcu olabilir ve minibüs de dereye yuvarlanabilir ve minibüste bulunan insanlarımız ölebilirdi. Bu köprüye artık bir çözüm bulunsun" dediler.