Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır, yaptığı yazılı açıklama ile zamların seçim tatili sona erdiğini belirterek zam furyasının başladığını belirten bir yazılı açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır, son günlerde peş peşe gelen ve yapılan zamlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Seçim bitti ama geçim derdi devam ediyor" diyen Başkan Yardımcısı Çakır, büyük firmalara da seslenerek, "Neyin nesi bu zamlar? Esnaf ve tüketici mağdur! Doların ve kur fiyatlarının yükselmesini, akaryakıt fiyatının yükselmesini bahane edenler, gerçekten piyasada belirsizlik oluşturuyorsunuz. Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanırken, et ve süt ürünlerinde, Alkol ve sigaraya gel zammı şimdi de bazı gıda zamları izliyor. Ekmeğe de zam kapıda. Gazlı içeceklere yapılan zamlar neyin nesi? Tamamen küçük esnaf ve tüketici mağdur. İşte kur yüzünden iğneden ipliğe zam yağıyor. TL değer kaybediyor. Ama yine de umut var. Alım gücü inşallah yükselecek. Esnafta seçim sonrası güzel günlerin bir an önce gelmesini görecektir. Borçlu yaşamak esnafın kaderi olmuştur. Esnaf kredi kartlarına yaslanarak hayatını sürdürüyor. Yoksa işyerine mal alamaz, aile ekonomisine ve işyerinin ayakta durabilmesi için böyle mücadele veriyor. Enflasyonun da düşmesi inşallah tüketicinin alım gücünü artıracaktır ve esnafın yüzü gülecektir" ifadelerini k ullandı.

Çakır, ticari kredilerinin çoğuna onay alınamadığına vurgu yaptı.