Edirne İl Millî Eğitim Komisyonu sene sonu toplantısı İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulu’nda yapılan sene sonu toplantısına, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Halk Eğitim Müdürü Gamze Ersöz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Müzekka Bayrak, Cemal Turan, Nail Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile yetkililer katıldı.

Toplantı, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı’nın gündem maddeleri istikametinde eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili değerlendirmesi ve il genelinde devam eden, yapılması planlanan projelerin sunumuyla devam etti.

Yapılan toplantıda mevcut durum analizi, başarılı olunan alanlar, iyileştirme yapılması gereken alanlar, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri ele alındı.