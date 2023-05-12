Edirne'de seçim güvenliği toplantısı Vali Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi alınacak tedbirlerin görüşüldüğü “Seçim Güvenliği Toplantısı”, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında Edirne Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Vali Kırbıyık başkanlığındaki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için alınan tedbirler gözden geçirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Ali Uysal, Eyyüp Batuhan Ciğerci, Samet Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez ve ilgili kurum müdürleri katılırken, ilçe kaymakamları da video konferans bağlantısı ile iştirak etti.

Toplantıda seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin aksaklığa mahal vermeyecek şekilde alınması, sandık kurullarının güvenliğinin sağlanması, oy kullanma esnasında huzur ve güvenliğini bozacak durumlara mahal verilmemesi, oy kullanma işleminin güvenli bir şekilde başlayıp sonlandırılması, seçim yasaklarının özenle ve dikkatle uygulanarak aksaklığa mahal verilmemesi hususları ile ilgili gündem maddeleri görüşülüp karar bağlandı.