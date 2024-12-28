Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Sazlımalkoç Köyü’nde gerçekleştirilen operasyonda, H.T.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada şarap üretimi ve dolumunda kullanılan malzemeler tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonda; 1.560 kg sahte şarap, 50 adet şişelenmiş şarap, 2 adet şişe mantarlama makinesi, 1 adet şarap süzme pompası, 500 adet şişe mantarı, 1.500 adet şişe kapağı ele geçirilerek el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, ele geçirilen malzemeler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçak alkol üretimi ve satışını engellemek amacıyla vatandaşların desteğiyle operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti. Yetkililer, yılbaşı öncesi sahte alkol tüketimine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Halkın sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı kararlı mücadeleye devam edileceği ifade edildi.

Kaçak alkolün üretim ve satışına yönelik gerçekleştirilen bu operasyon, bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri önlemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.