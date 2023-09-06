Edirne Valisi Yunus Sezer, dün Keşan’ı ziyaret ederek, bir takım incelemelerde ve görüşmelerde bulundu. Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Vali Yunus Sezer, muhtarlarla da görüştü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi girişinde; Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Ali Ünal, Tahir Özçınar, Belediye Meclis üyeleri ve birim amirleri tarafından karşılanan Vali Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra Başkanlık makamına geçti.



Sezer’e, Helvacıoğlu tarafından çalışmaları hakkında bilgiler aldıktan sonra ziyaret anısına geri dönüşüm ve ileri dönüşüm atölyelerinde üretilen ürünler hediye edildi.

Vali Yunus Sezer, Keşan programı kapsamında yapım çalışmaları devam eden Cumhuriyet Meydanı, Keşan Kent Müzesi ve Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nde yapım, Hersekzade Ahmet Paşa Camii’ndeki restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında Helvacıoğlu ve teknik personelden bilgi aldı.

Geçtiğimiz dönem AFAD başkanı olarak görev yapan Vali Sezer, Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi ile ilgili tecrübelerini paylaştı. Sezer, Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi ve Kent Müzesi ziyaretlerinin ardından Hersekzade Ahmet Paşa Camii’ndeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler hakkında bilgi veren Mustafa Helvacıoğlu; “Valimiz ve Milletvekilimizle yapımı devam etmekte olan çalışmalarımızı ziyaret ettik. Keşan’ımızdaki çalışmalarımıza Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımızın, Milletvekilimizin destekleriyle çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer ve Milletvekilimiz Fatma Aksal ile Keşan’ımızda Keşan Belediyesi tarafından yapımı devam eden yatırımlarımızın inşaat ve restorasyon sürecine ilişkin yerinde incelemelerde bulunduk. Daha önce de AFAD Başkanlığı yapmış olan valimizin tecrübelerinden faydalanmak üzere Afet ve Acil Durum Merkezimizi tüm detayları ile ele aldık. Hem belediye yatırımları ve hizmetlerimiz hem de devlet yatırımlarımızı Edirne Valiliğimizin destekleri ve koordinesinde yürütecek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Vali Sezer, KEDAK’ı da ziyaret ederken, KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak ile de görüştü.