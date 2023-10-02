Edirne'nin sarı çiçeği kanola tohumu dağıtım töreni Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi" kapsamında il genelinde 287 üreticiye 21 bin 436 dekar alanda ekilmek üzere 1040 paket hibrit kanola tohumu verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer yaptığı konuşmada; geçtiğimiz günlerde ayçiçeği ile ilgili önemli bir programa katıldığını belirterek, “Ayçiçeği hasadı olarak yerli ve milli tohumun ilk hasadını hep beraber orada görmek nasip oldu. Bugün de kanolayla ilgili bir tohum dağıtım töreninde beraberiz. İlimiz malum tarımla ön plana çıkmış bir il. Dolayısıyla çiftçiliğin Türkiye’de en iyi şekilde yapıldığı, en bilinçli şekilde yapıldığı illerimizin arasında. Ayçiçeği, buğday ve özellikle çeltik noktasında son derece modern teknolojilerin kullanıldığı ve Türkiye üretiminin de çok büyük bir bölümünün burada gerçekleştirdiğini hep beraber biliyoruz. Ayrıca çiftçilerimizin birikiminden, tecrübesinden ve yeteneklerinden faydalanarak alternatif ürünleri de yine ilimizde uygulamamız gerektiği kanaatindeyiz. Bu yönde de Tarım İl Müdürlüğümüzün bizden önce de buradaki milletvekilimizin, bu yönde çalışan arkadaşlarımızın önemli projeleri var ve bu projelerin çıktılarını da şimdi bir bir görme imkânımız var" diye konuştu.

Kanola üretiminde Türkiye’de 1. sırada olduklarına dikkati çeken Vali Sezer, "Biz sadece sulanabilir tarım alanlarını çeltik ve ayçiçeği üretimi için kullanıyoruz ama bu bitkimizin bir özelliği var. Kuru tarım alanlarında ve daha çok dağlık alanlarda tarıma uygun olmayan alanlarda yetiştiriliyor ve ayçiçeğine göre verimi çok fazla. Bugün borsadaki satış fiyatının 12 TL civarında olduğu söyleniyor. Ayçiçeği ile ilgili de borsadaki şu an oluşan 15 TL civarında bir satış bandı var. Yine zannediyorum dekarda 300 kilograma kadar bir verim elde ediliyor. Yine ayçiçeğinde 150-200 kilograma kadar bir verim elde ediliyor. Bunları karşılaştırdığımız zaman getirisinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Emek olarak da daha az emekle yapıldığını görüyoruz ve bizim değerli tarım arazileri olarak gördüğümüz alanların dışında ekimi yapılıyor“ dedi.

Vali Sezer daha sonra çiftçilere tohum paketlerini verdi.

Programa Vali Yunus Sezer'in yanı sıra, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve üreticiler katıldı.