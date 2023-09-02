Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, Bulgaristan'a geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmeni yakaladı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Jandarma ekipleri, sınır hattında yaptığı devriyede, Bulgaristan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir grubu tespit etti. Gruptaki 35 Suriye, 8 Fas, 6 Irak, 3 Mısır ve 1 Afganistan uyruklu toplam 53 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.