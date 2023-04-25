Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi, 61 yaşındaki Necibe Hakver’i hayallerine kavuşturdu. Torunlarını, Ödev-Etkinlik Atölyesi için Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi’ne getiren Necibe Hakver, merkezde kendisi için açılan kursa katılarak, okuma-yazma öğrendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın çocukların çeşitli konularda eğitim alabilmesi, sosyal yaşamda kendilerini daha iyi ifade edebilmesi amacıyla hizmete açtığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi birçok hayata umut olmaya devam ediyor.

Çocukları çeşitli atölye çalışmalarıyla buluşturan Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi, 61 yaşındaki Necibe Hakver’i de hayallerine kavuşturdu.

Çocukluğunda ilkokulu yarıda bırakmak zorunda kalan ve küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Necibe Hakver, okuma-yazmayı öğrenememişti. Okuma-yazma bilmemesi nedeniyle günlük hayatta büyük zorluklar çeken Necibe Hakver’e, torunlarının eğitimi için getirdiği Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi umut oldu.

Hakver, 3 sınıfa giden 9 yaşındaki ikiz torunları Elif Su ve Yağız Kartal’ı, Ödev-Etkinlik Atölyesi’ne katılması için Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi’ne getirdi.

Necibe Hakver’den kayıt formunu doldurması istenince, Necibe teyzenin okuma-yazma bilmediği ortaya çıktı. Küçük yaşlarda çalışmaya başladığı için okuma-yazma öğrenemediğini ifade eden Necibe Hakver, kendisinin merkezde okuma-yazma eğitimi alıp- almayacağını sordu. Bunun üzerine Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi eğitmenleri de Necibe teyzeyi hayallerine kavuşturabilmek için seferber oldu.

Eğitmenlerin Edirne Halk Eğitim Merkezi’nden destek almasıyla Necibe Hakver’i hayallerine kavuşturacak olan yolculukta başlamış oldu. Necibe teyze, eğitim ve okur-yazarlık belgesi alabilmesi için Halk Eğitim Müdürlüğü’nden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Füsun Aygün ile okuma yazma derslerine başladı ve eğitimini başarıyla tamamladı.

Necibe Hakver’in en büyük yardımcısı ise 3. sınıfa giden ikiz torunları Elif Su ve Yağız Kartal oldu. Elif Su ve Yağız Kartal, ananelerine evde ders çalıştırıp, öğretmenin verdiği ödevlerine yardımcı olduklarını söyledi.

Küçük yaşta çalışmak zorunda kaldığı işin okula gidemediğini belirten Necibe Hakver, 61 yaşında en büyük hayaline kavuşmuş oldu. Sınavı geçip okuma-yazma belgesine sahip olan Necibe Hakver, duygu dolu anlar yaşayarak, okuma-yazma öğrenmesine yardımcı olan herkese teşekkür etti.