Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda 93 adet tarihi sikke, 1 adet dedektör ve 1 adet deri üzerine yazılı ferman ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir hafta içinde icra edilen faaliyet neticesinde; kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında; 93 adet sikke, 1 adet dedektör ve 1 adet deri üzerine yazılı ferman ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Ele geçirilen tarihi eserlerin Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini bildirdi.