AK Parti Edirne Milletvekili adayları Keşan’da muhtarlarla buluştuğu programda muhtarların sorunlarını dinledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de AK Parti Milletvekili adayları Keşan'da muhtarlarla biraraya gelerek, sorunlarını dinledi.



Vekil adaylarının tanıtımıyla başlayan programda sonra söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, programın hayırlı olmasını dileyerek sözü AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’a verdi.

TÜRKİYE’NİN İSTİKBALİNİN VE İSTİKRARININ SEÇİMİ OLACAK

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydeden Fatma Aksal, “Bir bakıyorsunuz geldiğimiz noktada, bir tarafta Türkiye’nin partileri AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi. Öbür tarafta 6’lı masa diye yola çıkan ama her zaman PKK’nın destekçisi olduğu, HDP’nin içinde bulunduğu 7’nci bir ayak var. Sonra Amerika, FETÖ ve PKK. Kaçlı koalisyon olduğunu bilmediğimiz bir belirsizlik var. Biz diyoruz ki, önümüzdeki seçim, Türkiye’nin istikbalinin ve istikrarının seçimi olacak” dedi.

Aksal, konuşmasına şöyle devam etti: “Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimlerinin ayrı bir önemi var. Eskiden seçimler, Türkiye’nin içinde oluyordu. İktidar partisi, muhalefet partisi seçime girerler, zaman zaman değişikliklerde olur bu çok normaldir demokrasilerde. Bir bakıyorsunuz geldiğimiz noktada, bir tarafta Türkiye’nin partileri, AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi. Öbür tarafta 6’lı masa diye yola çıkan ama her zaman PKK’nın destekçisi olduğu, HDP’nin içinde bulunduğu 7’nci bir ayak. Sonra Amerika, FETÖ ve PKK. Kaçlı koalisyon olduğunu bilmediğimiz bir belirsizlik var. Biz diyoruz ki, önümüzdeki seçim, Türkiye’nin istikbalinin ve istikrarının seçimi olacak” diye konuştu.

Aksal, Keşan Gıda İhtisas OSB ile ilgili olarak da alt yapı temelinin çok yakın zamanda atılacağı bilgisini verdi.

Fatma Aksal, programın devamında seçim çalışmaları hakkında bilgi vererek, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.