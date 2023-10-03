Edirne Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarda amatör balıkçılar bilgilendirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, sorumluluk bölgesindeki Uzunköprü ilçesi Altınyazi baraj gölünde balık avı yapan amatör balıkçılar kontrol edilerek amatör balıkçılık hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Tüm yaşayan canlıların ortak kullanımına sunulan dünyamızda daha yaşanabilir bir ortam sağlamak amacıyla çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerimize, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.