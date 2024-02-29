Edirne’nin en önemli sorunlarından birisi olan bozuk yollar ve su kesintileri, vatandaşları canından bezdiriyor. Abdurrahman Mahallesi Ayvaz Baba Tabya Sokak sakinleri, "Oy istemeye geldiklerinde istiyorlar ama işe geldiğinde yok" diyerek belediye yetkililerine seslendi.

Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan ve bir türlü tamamlanamayan yollar vatandaşları canından bezdirdi. Su kesintilerinden dolayı mağdur olan vatandaşlar, su ihtiyacını camilerden karşılıyor. Yayalar bozuk yollar yüzünden yürümekte zorluk çekerken, araçlar ise çukur dolu yollarda güçlükle ilerliyor. Turizm şehri olarak nitelendirilen Edirne’de altyapı ve ulaşım gibi sorunların yanı sıra son günlerde artan su kesintileri de çözülmeyi bekliyor.

Abdurrahman Mahallesi sakinlerinden Şevket Dinç, yolların yapıldı denilmesine rağmen tekrar aynı hale döndüğünü ve altyapının berbat olduğunu ifade etti. Ekipleri aramalarına rağmen en az 15 gün sonra işlem yapıldığını aktaran Dinç, "Makine bozuk, makine yok, makine arızalı. Böyle olmaz ki. Asfalt yaptık demekle altyapı olmuyor. Asfalt yapınca güzel oluyor ama altı nasıl oluyor bilemiyorum" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

"Çamur içiyoruz, çamurla banyo yapıyoruz"

Sürekli su kesintisi yaşandığını ve vaatlerin yerine getirilmediğini belirten Dinç, "Sulardan erikli ayarında su içecektik, maşallah çamur içiyoruz, çamurla banyo yapıyoruz. Vatandaş olarak mağduruz" dedi.

10 gündür su kesintisi sorunu ile karşı karşıya olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Fatma Yıldırım, yolların da kötü halde olduğunu belirterek bu duruma çözüm bulunmasını istediklerini ve mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yıkanamıyoruz, çamaşırları yıkayamıyoruz"

Yaşanan su kesintilerinden dolayı mağdur olduklarını banyo yapamayıp, çamaşırları yıkayamadıklarını belirten Yıldırım, "Bayağı bir sıkıntı yaşanıyor. Oraya buraya gidiyorsunuz ama nereye kadar okula giden çocuğu bir hafta 10 gün yıkayamıyorsun, kendin yıkanamıyorsun şu devirde susuzluktan. Bu şekilde yani, çok sıkıntı yaşadık. Çoğu kişi gidiyor camiden, başka yerden su getiriyor. Bu şekilde ihtiyacını görüyor ama nereye kadar, gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Bir an önce yolların yapılması ve su borularının değişmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunan Yıldırım, mağdur olduklarını ve bu duruma çözüm bulunmasını istediklerini aktardı.

"Yollar çok kötü, Bir yağmur yağdığında enkaz haline dönüyor"

Yolların araçlarını bile çekebilecekleri düzeyde olmadığını söyleyen mahalle sakinlerinden Tamer Gök, "Yollar çok kötü. Yeni yerleşim bölgesi, görülmüş olduğu gibi çamur, batak. Bir yağmur yağdığında enkaz haline dönüyor. Yetkililerin gelip bir an evvel göz atıp, gerekli olan çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz. İnşallah gereken olur diyoruz. Şu an içler acısı bir durum" dedi.

Yolların yanı sıra suların da 1 aydan beri belli aralıklarla kesildiğini belirten Gök, çok sık kesinti yaşandığını ve bu durumdan şikayetçi olduklarını aktardı. 5 aydır yolların bozuk olduğunu ve hiç uğrayanın olmadığını söyleyen Gök, yetkililere seslendi.

"Sular akmıyor, sık sık patlak oluyor"

Suların akmadığını ve çok sık patlaklar yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden Halit Demiray, "Sular akmıyor, sık sık borular patlıyor yollar bozuk. Mağduruz. Diğer patlaklardan buraya sıra gelmiyor" diye konuştu.

"Sular çamurlu akıyor"

Hem su sorunu yaşadıklarını hem de yolların kötü olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Münevver Apo, "Şikayetçiyiz, sular çamurlu akıyor. Yapıyorlar ama ertesi gün sular yine patlıyor, tekrar inşaat olacak diye yollara hiç bakmıyorlar. Yapsınlar, baksınlar oy istemeye geldiklerinde istiyorlar ama işe geldiğinde yok. Apartmanımız çamur içinde kalıyor" ifadelerine yer verdi.