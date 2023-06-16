Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin ve Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, zamların kaçınılmaz olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ekmek zammının Türkiye’nin gündeminde olduğunu ifade eden Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, “Türkiye genelinde ekmeğe zam talebi konuşuluyor. Yapacak bir şey yok. Makul ölçüler ne ise Türkiye genelinde nasıl bir fiyat politikası izlenecek ise bizde ona uyacağız. Türkiye genelinde ne zam olacaksa biz de onu veririz” dedi.

ULAŞIM ZAMMI GELİYOR

Ulaşım zammının eli kulağında iken Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin de, şunları kaydetti:

“Her şeye zamlar geldi. Sadece gider akaryakıtla olsa problem yok ama bunun haricinde yedek parça, yağ, sigorta, önümüzde asgari ücret belirleme durumu var. Esnaf hiçbir zaman zam yapma peşinde değil. Her zam bizim yolcu kaçırmamıza sebep oluyor. Ama bir de gerçekler var. Giderler ciddi şekilde arttığı için hem toplu ulaşım hem taksici, servis odası başkanıyla da görüşüyoruz. Takip edip ilerleyen günlerde giderler artarsa bizim de tabi taleplerimiz olacak. Özellikle toplu ulaşımla ilgili, 65 yaş üstü ücretsiz binişlerde devletimizin ve yerel yönetimlerin bize süspanse ettiği rakamlar var ama yeterli olmuyor. Bir çok ilde toplu ulaşım özellikle durma noktasına geldi. Biz de hem belediyeden hem hükümetimizden taleplerimiz var. Bize katkıları var ama şu anda yeterli olmuyor. Onlarla ilgili önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunacağız”