14 Mayıs tarihinde yapılacak Milletvekilliği seçiminde Genç Parti Edirne 3. sıra Milletvekili Adayı Mesut Ağırbasan, adaylıktan çekilirken, partisinden de istifa etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Genç Parti 3. sıra Edirne Milletvekili Adayı Mesut Ağırbasan, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere Keşan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na dilekçe verdi.

Ağırbasan dilekçesine Edirne Milletvekili adaylığında 3. sıra aday gösterildiğinin altını çizerken, Genç Parti Edirne Milletvekili adaylığından çekilerek, istifa ettiğini bildirdi.