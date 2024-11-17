Edirne'nin Enez ilçesindeki Has Yunus Bey Türbesi ve bahçesindeki türbenin iç kısmının onarımı, aydınlatma, çevre düzeni ve temizliği çalışması başlatıldı. Çeşitli motiflerle süslü Osmanlı dönemi mezarlıklarının da bakımının yapılacağı çalışmalar kapsamında bilgilendirme tabelaları da yenilenecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez’de bulunan Has Yunus Bey (Yunus Kaptan) Türbesi ve Mezarlığı’nda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan kazı, temizlik, düzenleme, bakım-onarım, güvenlik ve aydınlatma çalışmaları konusundaki yerinde incelemelerde bulunuldu.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal; Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç; Enez Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kurap; Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakaloğlu; Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Bayram Nanta; Tredaş İşletme Şefi Yalçın Bakakoğlu; İlçe Tarım Müdürü Simge Ünlüsoy; Kazı Ekibi Üyelerimiz Uluç Erten, Samet Özlü ve uygulamacı paydaşlarımız ile birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. İncelemeler sırasında Gülnur Kurap çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Tutal ve Günenç çalışmalardaki katkıları ve emekleri için tüm kurumlara teşekkür etti.