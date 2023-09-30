Edirne’nin Sarıçiçeği kanola tohumu dağıtım töreni Vali Yunus Sezer’in katılımıyla gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde ‘’Edirne’nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi’’nin tanıtımı ve tohum dağıtımı Lalapaşa’nın Hanlıyenice köyünde gerçekleşti. il genelinde 287 üreticiye 21 bin 436 dekar alanda ekilmek üzere bin 40 paket hibrit kanola tohumu verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz günlerde ayçiçeği ile ilgili önemli bir programa katıldık. Ayçiçeği hasadı olarak yerli ve milli tohumun ilk hasadını hep beraber orada görmek nasip oldu. İlimiz malum tarımla ön plana çıkmış bir il. Dolayısıyla çiftçiliğin Türkiye’de en iyi şekilde yapıldığı, en bilinçli şekilde yapıldığı illerimizin arasında. Ayçiçeği, buğday ve özellikle çeltik noktasında son derece modern teknolojilerin kullanıldığı ve Türkiye üretiminin de çok büyük bir bölümünün burada gerçekleştirdiğini hep beraber biliyoruz. Ayrıca çiftçilerimizin birikiminden, tecrübesinden ve yeteneklerinden faydalanarak alternatif ürünleri de yine ilimizde uygulamamız gerektiği kanaatindeyiz. Bu yönde de Tarım İl Müdürlüğümüzün bizden önce de buradaki milletvekilimizin, bu yönde çalışan arkadaşlarımızın önemli projeleri var ve bu projelerin çıktılarını da şimdi bir bir görme imkânımız var” dedi.

“Kanola üretiminde Türkiye’de birinci sıradayız”

“İnsanların tarımdaki davranışlarını değiştirmek dünyadaki en zor işlerden bir tanesidir” diyen Vali Sezer, “Bizim çiftçimiz buğday ekiyorsa buğday ekmeye devam eder. Çiftçimize bunun yerine kanola ek daha çok gelir alırsın dediğimiz zaman bizim ikna etmemiz çok mümkün değildir. Bunu ancak bu tür uygulamalarla, desteklerle önce uygulama alanları ve projeler oluşturup çiftçimize gösterdiğimiz zaman bunun arkasının geldiğini görüyoruz. Bugün kanola üretiminde Türkiye’de birinci sıradayız. Bu çok sevindirici bir gelişme. Biz sadece sulanabilir tarım alanlarını çeltik ve ayçiçeği üretimi için kullanıyoruz ama bu bitkimizin bir özelliği var. Kuru tarım alanlarında ve daha çok dağlık alanlarda tarıma uygun olmayan alanlarda yetiştiriliyor ve ayçiçeğine göre verimi çok fazla. Bugün borsadaki satış fiyatının 12 TL civarında olduğu söyleniyor. Ayçiçeği ile ilgili de borsadaki şu an oluşan 15 TL civarında bir satış bandı var. Yine zannediyorum dekarda 300 kilograma kadar bir verim elde ediliyor. Yine ayçiçeğinde 150-200 kilograma kadar bir verim elde ediliyor. Bunları karşılaştırdığımız zaman getirisinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Emek olarak da daha az emekle yapıldığını görüyoruz ve bizim değerli tarım arazileri olarak gördüğümüz alanların dışında ekimi yapılıyor. Çiftçilerimizden kim üretmek istiyorsa kanolayı biz şu anda ne kadar tohum veriyorsak önümüzdeki sene kim ne kadar istiyorsa o kadar biz ekonomik olarak destekleyelim kanolayı. Ekilmeyen alanımız kalmasın. Tohum desteğini 2-3 katına çıkartalım. Bununla ilgili olarak bütçemizi de ona göre ayarlayalım. Yine ayçiçeği ile ilgili yerli ve milli tohumumuzu da destekleyerek, 3-4 katına kadar çıkartalım. Burada bizim çıkış yolumuz ve en iyi bildiğimiz iş tarım. Tarımla ilgili olarak hem makine olarak hem tohum olarak hangi destekler gerekiyorsa bunların verilmesi gerektiği kanaatindeyiz ve bunlar için de gerekli bütçeleri bulur ve ayarlarız. Yeter ki çiftçilerimiz bu konuda istekli ve hevesli olsunlar ve Tarım Müdürümüzle beraber çalışmalarına devam etsinler” ifadelerini kullandı.

Proje genelinde başvuru yapan 287 üreticiye 21 bin 436 dekar alanda ekilmek üzere bin 40 paket hibrit kanola tohumu, yüzde 75 Bakanlık hibeli olarak dağıtıldı. Projenin toplam bedeli 3 milyon 652 TL olup, 913 bin TL’si çiftçi katkısı, 2 milyon 739 TL’si Bakanlık bütçesinden karşılandı.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, çiftçilere tohum paketlerini verdi.