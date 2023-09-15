Ecowind Enerji A.Ş. tarafından İpsala ilçesine bağlı Korucuve Hacıköy’e yapılması planlanan depolamalı Güneş Enerji Santrali ile ilgili her iki köyde de, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Murat Bilgin Bilici başkanlığında Korucu ve Hacıköy'e ait köy kahvehanelerinde iki ayrı toplantı gerçekleşti.

ÇED toplantılarına ayrıca ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Sezen Dursun, Ecowind şirket temsilcileri Neslihan Telli, Tugay Geçgel, Hacıköy Muhtarı Cevdet Kurt, Korucu Köyü Muhtarı Oruç İzzet Sezer, CHP İpsala İlçe Başkanı Mıstık Ak, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İpsala İlçe Başkan Yardımcısı Gazeteci Orçun Oğuz, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İpsala İlçe Başkan Yardımcısı Av. Fulya Gürsu, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, TEMA İpsala Temsilcisi Figen Bozkurt, eski Hacı Beldesi Belediye Başkanı Cevdet Karagöz, önceki dönem İpsala Belediye Başkanı ve İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karagöz, önceki dönem CHP İpsala İlçe Başkanı Cenan Tetik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk toplantının gerçekleştiği Hacıköy’de, Köy Muhtarı Cevdet Kurt, Hacıköy sakinleri olarak meraları kaybetmek istemediklerini belirterek, "Biz bu projeleri tesadüfen öğrendik. Köy halkından çoğu arkadaşımız, güneş enerji santralini sosyal medya gibi mecralardan öğrendi. Hacıköy halkı olarak 1.sınıf tarım arazilerimizi ve meralarımızı kaybetmek istemiyoruz. Biz güneş enerji santraline karşı değiliz. Biz meramıza kurulacak güneş enerji santraline karşıyız. Biz üretmek istiyoruz. Dünya zaten pandemi ile birlikte büyük bir gıda krizinin eşiğine geldi" yorumunda bulundu.

Korucu Köy Muhtarı Oruç İzzet Sezer de, Kurt’un ifadelerine benzer görüşler aktardı.

Korucu köy adına durumun daha vahim olduğunu belirten Sezer, "Çünkü planlanan proje kapsamında hem mera vasfındaki arazimizi kaybediyoruz, hem de yapılması planlanan barajımız iptal olacak gibi görünüyor. Bu nedenle projeye karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Biz güneş enerjisine ve yenilenebilir enerjiye karşı değiliz. Sadece meramızı kaybetmek istemiyoruz. Ayrıca yaklaşık 30 yıldır beklediğimiz Korucu köy barajı projesinin iptal olmasını istemiyoruz" dedi.

Toplantıda, CHP İpsala İlçe Başkanlığı adına söz alan Yerel Yönetimlerden Sorumlu İpsala İlçe Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz ise ÇED toplantısına katılan firma temsilcilerine, “Tesiste kullanılan malzeme ekipman ve panellerde “yerli malı” tedarik zorunluluğu var mıdır? Yok ise ülke içinde hibe ve fonlarda getirilen yerli malı ürün kullanma zorunluluğu niçin enerji lisans aşamasında ilgili firmalardan talep edilmemiştir?" sorularını yöneltti.

"Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan bölge halkının, projeden kaynaklanabilecek solar yansıma etkisiyle civar yerleşim merkezlerine ve karayolunda seyir halindeki araçlara olumsuz etkisiyle ön görülmeyen tahribatlarının sorumlusu kim olacaktır" diyen Oğuz, "Devasa tesislerin vereceği min. etki süresi 20 yıl olup; depolanan enerjinin mahsuplaşmasının yanı sıra İpsala Belediyesi ve civar köylerin yol, sokak aydınlatma ve muhtarlık, belediye hizmet binaları vb. Enerji giderlerinin karşılanması düşünülmekte midir? Devasa alanlarda yapılacak olan GES ve Res projeleri ile bölgede hayvan otlatmaya mera kalmayacaktır. Bu konuda alınmış bir önlem var mıdır? Yoksa köylülerin tarlalarını hayvanlarını satıp hayvancılığın ve tarımın bitme noktasına gelmesi mi amaçlanmaktadır? Bölge yer altı doğal zenginlikleri olan bir bölge olup, madenlerin kullanım hakkı da ilgili firmaların tasarrufunda mı olacaktır? Valiliğin ve Hükümetin bu konuda bir çalışması, yaptırımı olacak mıdır?” sorularına yanıt aradıklarını kaydetti.

Köy halkından gelen sorular ve şirket temsilcilerinin yanıtlarıyla sona erdi.