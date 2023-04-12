İYİ Parti'nin Edirne'de milletvekili adayı gösterdiği 4 isim, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtılarak, seçimler için saha çalışmalarının startını verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti 14 Mayıs seçimlerinde Edirne'de gösterdiği 4 milletvekili adayını, partide düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıttı.

1'inci sıra adayı akademisyen Prof. Dr. Mehmet Akalın, 2'nci sıra adayı esnaf Dilek Kırmızı, 3'üncü sıra adayı eğitimci ve çiftçi Hasan Hakan Şahin ve 4'üncü sıra adayı Makine Yüksek Mühendisi Hüseyin Erkin'in tanıtıldığı toplantıda il başkanı Alpay Alpagut Engin ve çok sayıda partili hazır bulundu.

Toplantıda ilk olarak söz alan birinci sıra adayı Akalın, seçimlerin demokrasilerin bayramı olduğunu hatırlattı.

"14 Mayıs'ta inşallah bu bayramı yaşayacağız" diyen Akalın, "Seçimin de bir bayram havasında geçmesini niyaz ediyorum. İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında hep beraber bölgemizde ve ülkemizde yaşadık. İYİ Parti'nin bir hikayesi var. İYİ Parti bir demokrasi mücadelesi sonucunda ortaya çıkmış bir siyasi harekettir. İYİ Parti makulün partisidir, makul siyasetin partisidir. İYİ Parti, ülkemizdeki özellikle son dönemdeki kargaşanın, korkutmanın, kutuplaşmanın sona ermesi için çalışan siyasi bir harekettir. İYİ Parti iktidarı hedeflemiş, Allah'ın izniyle de iktidara gelecek siyasi harekettir. İYİ Parti için seçmen siyasi partilerin marabası değildir. 14 Mayıs'ta seçmenlerimiz bunu gösterecekler. 'Ceketimi assam olur' siyaseti bugüne kadar güdülmüştür, biz bunu sayın genel başkanımızla 2 yıldır sahada anlatmaya çalışıyoruz. Seçmen sonuçta karar verecek kişidir, seçmen sahiptir, siyasi partiler bu seçmenin isteklerine uymak zorundadır" diye konuştu.