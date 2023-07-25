Edirne’de İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından korunmaya muhtaç çocuklar konusuna dikkat çekmek, bu konudaki vicdani sorumluluğu hatırlatmak ve onların aile ortamında büyümelerine katkı sağlamak amacıyla "Koruyucu Aile Paneli" düzenlendi.

Edirne İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Koruyucu Aile Paneli, Edirne Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu’nun “Efendimiz (s.a.v.)’de bir yetimdi. O’nun bu yetimliği aslında bizlere yetimlere nasıl davranılması gerektiğini, sorumluluklarının neler olduğunu en güzel şekilde anlatmaktadır. Bu konuya ayetler ve hadisler ışığında baktığımızda görüyoruz ki ehemmiyeti ve incelikleri bakımından dikkat edilmesi gereken bir konudur.” dedi.

Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Büşra Ülker’in moderatörlüğünde icra edilen panelde; "Dini Referanslar ile Koruyucu Aile” konusunu Vaiz Celalettin Alkan, "Nasıl Koruyucu Aile Olunur?" konusunu da Sosyolog Hazal Erel Arslan anlattı. Panelin son bölümünde ise gönüllü koruyucu ailelik yapan Şebnem Arslan hanımefendi dinleyicilerle tecrübelerini paylaştı.

Panel son olarak Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu’nun değerlendirmeleri ve katılımcılara teşekkür edip hediye takdim etmesiyle son buldu.