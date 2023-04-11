Edirne’de gerçekleştirilen ‘Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne İl Gençlik Spor Müdürlüğü, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nun ev sahipliğinde izleyiciler önünde gerçekleşen yarışmalara sporcu aileleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri çerçevesinde ‘Okullar Arası Halk Oyunları’ düzenlendi. Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya veliler de oldukça ilgi gösterdi. Halk Oyunları yarışmalarında Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde toplam 144 sporcu yarıştı.

Yarışmacılar, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hakemlerinin önünde, Minikler, Yıldızlar, Gençler Düzenlemeli ve Düzenlemesiz dalda hünerlerini sergiledi. Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Halk Oyunları İl Şampiyonlukları Müsabakaları tamamlandı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Halk Oyunları İl Şampiyonlukları Müsabakalarında hünerlerini sergileyen halk oyunları ekiplerinin güzel ve coşkulu oyunları tüm izleyenlerin beğenisini kazandı.

Okul Sporları Faaliyetleri çerçevesinde Okullar arası Halk Oyunları Minikler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 3 kategoride toplam 144 sporcunun katıldığı yarışmalar Mimar Sinan Spor Salonunda yapıldı. Müsabakaların ardından dereceye giren okul takımları için kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Minikler Düzenlemesiz kategorisinde Plevne İlkokulu 1’inci, Kadri Paşa İlkokulu 2’nci, Şehit Asım İlkokulu ise 3’üncü oldu. Yıldızlar Düzenlemesizde Atatürk Ortaokulu 1’inci oldu.

Gençler Düzenlemesizde Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci, Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 2’nci, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi ise 3’üncü oldu. Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, Minikler Düzenlemelide ve Gençler Düzenlemeli kategorisinde ise Edirne lisesi şampiyon oldu.

Yıldızlar ve Gençler kategorilerinden birinci olan ekipler, Nisan ayında İzmir’de gerçekleştirilecek Okullar Arası Halk Oyunları grup yarışmalarında Edirne’yi temsil edecek.