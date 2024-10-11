Edirne'de petrol heyecanı yaşanıyor! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Edirne'deki bir sahada petrol arama çalışmalarına başlamak için 5 yıllık ruhsat aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Edirne il sınırları içinde 14 bin 590 hektarlık bir alanda petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Edirne il sınırları içinde yer alan 14 bin 590 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.