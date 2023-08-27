Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu’nu ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile İl Müftülüğü'nün dini inanç, ibadet ve ahlak esaslarını milletimize anlatan ve bu esasların milletçe yaşanması için büyük gayret sarfeden önemli kurumlardan olduğunu ifade eden Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve GİK Üyesi Av. Sinan Tekin, son zamanlarda sıklıkla devam eden kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Edirne İl Müftülüğü'ne yaptığı ziyarette yaptığı değerlendirmede Başkan Tekin, "Kuran’ın kutsallığı ve Müslümanlar için değeri tartışılmazdır. Herhangi bir dine mensup olmayan biri bile dini metinlere saygı duyar. Din ve vicdan özgürlüğü bunu gerektirir. Ancak bazı ülkelerde hükümetler tarafından planlı olarak desteklenen Kur’an yakma eylemleri var.Bu saldırılar vicdan özgürlüğü üzerinden açıklansa da arka planda farklı hesaplar var. Bunu yapanların kişisel amacı Müslümanlara hakaret etmek, onları kışkırtıp terörize etme gayretiyle, duygusal tepki vermeye sevk etmek.Kur'an-ı Kerim bizim yüce dinimizin kitabıdır, Cenab-ı Allah'ın bütün insanlığın kurtuluşu için göndermiş olduğu kitaptır ve bu kutsalımıza yapılacak en ufak bir saldırıyı da kesinlikle kabul etmiyoruz" diye konuştu.