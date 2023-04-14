Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası tarafından "Senfoni ile İlahiler" konseri gerçekleşti.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrasınca "Senfoni ile İlahiler" konseri coşkuyla gerçekleşti. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserde Merkezi’nde Rektör Yardımcısı ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in şefliğinde ve Yıldıray Öztürk sanat yönetmenliği yaptı.

Konserde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenleri de sema gösterisi yaptı, solistler Öztürk, Gökçe Bahar Bahçe ve Halil Erseven tarafından, "Ali almış sancağını eline", "Sordum sarı çiçeğe", "Ben yürürüm yane yane", "Şol cennetin ırmakları" ve "İlim ilim bilmektir" gibi güftesi Yunus Emre’ye ait ilahiler seslendirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık’ın eşi Dilek Kırbıyık, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşların katıldığı konserde orkestra ve solistleri uzun süre ayakta alkışlandı.