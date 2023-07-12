Edirne’de sıcak havanın etkisiyle fenalaşan yaşlı sürücü ters yöne girdi. Yolun ortasında duran araçtaki sürücüye ilk müdahaleyi, vatandaşlar yaptı.

Olay, Edirne-Havsa D-100 yolu Sazlıdere köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Saim Turan, idaresindeki 39 AU 966 plakalı otomobille, Kırklareli’nde 1 hafta önce kaza yaptığı otomobilini tamir ettirmek için Edirne’ye gitmek istedi. Benzinliğe uğradıktan sonra Edirne istikametine dönmek isteyen yaşlı sürücü, bunaltıcı sıcak havanın etkisiyle fenalaşarak ters yöne girdi.

Yol ortasında duran otomobilde sürücünün fenalaştığını gören başka bir duyarlı sürücü, trafik akışını durdurdu. Daha sonra diğer sürücülerin de yardımıyla tekrar benzinliğe güvenli bir şekilde otomobiliyle alınan Turan’a ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Saim Turan’a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Kendine gelen sürücü polis ekiplerinin de yardımıyla tekrar yola koyularak otomobilini yaptırmaya gitti.