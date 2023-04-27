Keşan’da yerleşim alanlarına 160 metre mesafe alanda geçtiğimiz yıl 2 ay boyunca patlatmalı şekilde faaliyet gösterdiği iddia edilen taş ocağına, Edirne Valiliği'nin verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı, bölge halkının açtığı iptal davası, Edirne İdare Mahkemesi'nde görüldü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Keşan’da yerleşim alanlarına 160 metre mesafede bulunan ve geçtiğimiz yıl yeniden faaliyete geçerek 2 ay boyunca patlatmalı olarak çalıştığı iddia edilen taş ocağı bölge halkının büyük tepkisine neden olmuştu.,

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, ocağın çalıştığı süre boyunca basın açıklamalarıyla tepkilerini dile getirdi.

Mahalleli bu süreçte taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını iptaline yönelik de Edirne İdare Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

DURUŞMA EDİRNE MAHKEMESİNDE GÖRÜLDÜ

Konuyla ilgili duruşma Edirne İdare Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mahallelilerin avukatı Bülent Kaçar, davacı vatandaşlar, BOTAŞ ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü avukatları ile BOTAŞ Mühendisi katıldı.

Davada Avukat Kaçar, taş ocağında projede taahhüt edilenin aksine patlatmalı olarak taş çıkarıldığını ve bölge halkının etkilendiğini öne sürdü. Davalı BOTAŞ avukatları ise bölgede sadece 2 ay çalışma yapılıp tamamlandığını belirterek davanın konusuz kaldığını belirtti. Duruşmada BOTAŞ mühendisinin projeyle İngiltere'den en çevreci proje ödülünü aldıklarını söylemesi ise vatandaşların tepkisine yol açtı.

MAHKEMENİN İPTAL KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUZ

Duruşması sonrası basın açıklaması yapan bölge halkının avukatı Bülent Kaçar, proje dosyasının eksik ve yanlış bilgiler içerdiğini, bilime aykırı olduğunu belirtti.

Kaçar, "Eksik ve yanlış bilgilere içeren, alelacele hazırlanmış proje tanıtım dosyasına verilen, Edirne Valiliği'nin bu projeyi ÇED'den kaçırmaya dair kararı bilirkişi raporuyla da sabit olduğu üzere bilime aykırıdır. Edirne İdare Mahkemesi'nin de bu hukuka aykırılığı, iptal kararıyla kanıtlayacağını düşünüyoruz. Hukuka inanıyoruz çünkü Keşan kamuoyu bu hukuksuz projenin, o zamanlar engellenmesi için çok çabalar gösterdi, büyük emekler verdiler. Aradan geçen zaman içerisinde BOTAŞ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı avukatları da itiraf ettiği üzere; 'biz işimizi bitirdik, bu sahadan çekildik, dava konusuz kalmıştır' gibi afaki savunmalarla bu davamızı boşa çıkarmaya çalışsalar da, Keşan halkı davasına sonuna kadar sahip çıkıyor. BOTAŞ'ın Saros FSRU limanına taş taşımak için Keşan halkını hiçe saydığı bu proje tanıtım dosyası ve idari kararı Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal edeceğine inanıyoruz" dedi.

GERÇEK ÖDÜLÜ MAHKEME İPTAL KARARIYLA VERECEKTİR

Projeyle ödül alındığının ifade edilmesine de tepki gösteren Kaçar, "Ben hangi ödülü aldıklarını anlayamadım çünkü bu İngiltere'den ödül aldıklarını belirten anlaşılmaz laflar ettiler. Eğer bu eksik ve yanlış proje tanıtım dosyasına sahip, Keşan halkını bu kadar endişeye düşüren bir projeye İngiltere'den ödül aldılarsa başlarına koysunlar. Ama gerçek notu halkımız zaten BOTAŞ'a da, bu idareye de vermiştir. Umarız Edirne İdare Mahkemesi de vereceği iptal kararıyla gerçek ödülü halkımıza verecektir" diye konuştu.

BÖLGE KEŞAN'A YENİDEN KAZANDIRILMALI

Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek de, çocukluk ve gençliklerinin geçtiği bölgenin korunması gerektiğini kaydetti. İşlek, "Buradan çıkan taşların kamyonlarla FSRU'ya götürülmesi sırasında, okul önünden geçtiler ve çocuklarımız da mağdur oldu. Bunun iptal edilmesi lazım, o bölgenin Keşan'a yeniden kazandırılması lazım. Çok değerli bir bölge çünkü Keşan o tarafa doğru genişliyor. Tam sınır bölgemizde, ormanla iç içeyiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim Sen Keşan Temsilciliği Başkanı Vedat Bulut da projede en çok mağdur olanın öğrenciler olduğunu belirtti.

Bulut, "Burada böyle bir proje geliştirmişler ama bu projenin içerisinde hiç insan yok. Çocuklar tam üniversite sınavlarına hazırlanırken mahvoldular. Düşünün; sizin üst katınızda bir matkap, delgeç çalışıyor ve siz aşağıda sınavlara hazırlanıyorsunuz, ders çalışıyorsunuz, ödevlerinizi yapıyorsunuz. En çok mağduriyeti yaşayan öğrencilerimizdir, hastalarımızdır. Mahalle halkı zaten tozdan balkonlarına çıkamadı. Çocukların yaşadığı mağduriyet ise hiç giderilemez. Bir şey yapmadık diyorlar siz orada gazoz kapağı mı patlattınız? Çocuklarımızın mağduriyetini gideremezsiniz" dedi.

Tarafları dinleyen İdare Mahkemesi'nin 15 gün içerisinde karar vererek, taraflara iletmesi bekleniyor.