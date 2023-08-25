Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tüm Türkiye’de hayata geçirdiği ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde İpsala üretim tesislerinde 2 milyon 81 bin yavru sazan balığı Edirne’ye getirdi.

Amatör olta balıkçılığının geliştirilmesi ve balık tüketiminin arttırılmasının hedeflendiği uygulamada Edirne’de bulunan 121 adet göl ve göllete 2 milyon 81 bin adet yavru sazan balıkları su ile buluşturuldu.

Edirne İl Tarım ve Orman il müdürü, Atilla Bayazıt yaptığı açıklamada, “İlimiz bünyesinde bulunan 121 adet göl ve göletimize 2 milyon 81 adet sazan balığı yavrusu bırakmış bulunmaktayız. Bu yıl yapılmakta olan balıklandırma çalışmalarıyla birlikte son 10 yılda İlimizde 7,2 milyon adet Sazan balığı yavrusunun göl ve göletlere bırakılmasını sağladık. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilirlik ve balıklandırma programının başarıya ulaşması için; av aracı, balık boyu, avlanma zamanı yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların en az bir kez üremesine imkân verilmelidir” dedi.

Edirne Elçili köyü Muhtarı Mehmet Hamdi Aksoy ise “Tarım il müdürlüğünün vermiş olduğu pullu sazan balıklarını merhum Serdar Sarı ve merhum Salim Gün göletlerine salımını gerçekleştirdik. Gelecek genç nesillere hayırlı olsun inşallah” dedi.