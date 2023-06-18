Babalar Günü, Edirnekapı Şehitliği’nde buruk kutlandı. Şehitlerin aileleri, kabirleri başına gelerek Kur’an-ı Kerim ve dua okudu.

Vatan için canını feda eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Teşkilatı şehitlerinin kabirlerinin mezarları bulunduğu Edirnekapı Şehitliği’nde, Babalar Günü buruk bir atmosferde kutlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe ziyarete gelen şehit yakınları dualar ve Kur’an - ı Kerim okudu. Şehit yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da Babalar Gününde şehitlere dua etmek için kabristana geldi.

“Buraya gelip kameraları gördüğümde babalar günü olduğunu anladım”

Şehit Babası Müslim Taşçı, “Üsteğmen olarak görevliydi. 2011 yılında Ankara’da helikopter kazasında şehit oldu. Kendisi helikopter pilotuydu. Eğitim uçuşu yaptıkları esnada şehit oldu. Biz buraya sağlığımız el verdiği müddetçe geliyoruz. Buraya gelip kameraları gördüğümde babalar günü olduğunu anladım. Fazla bir anımız olmadı”