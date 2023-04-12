27. Dönem Edirne Milletvekilleri AK Parti’den Fatma Aksal, CHP’den Okan Gaytancıoğlu ve İYİ Parti’den Orhan Çakırlar, TBMM’de dönemin yapılan son toplantın ardından birlikte fotoğraf çektirerek sosyal medyalarında paylaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesabı aracılığıyla Meclis'ten yaptığı fotoğraf paylaşımında, CHP’li merhum Edirne Milletvekili ile diğer 3 milletvekilinin çekilmiş olduğu bir fotoğrafı da paylaştı.

Milletvekili Aksal, paylaşımında, “24 Haziran 2018 ’de 4 Milletvekili olarak başladığımız görevimizin Meclis çalışmalarını 3 Milletvekili olarak tamamladık. Ebediyete irtihal eden Erdin Bircan vekilimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi 'Her şeyin başı sağlık'. Makamlar mevkiler geçici. Dostluk baki" ifadelerini kullandı.

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ise yaptığı paylaşıma, "24 Haziran 2018 dört milletvekili olarak Edirne'mizi temsilen TBMM’de başladığımız görevimize, Erdin Bircan milletvekili ağbimin vefatı ile üç Milletvekili olarak 27. dönemi tamamladık. Erdin Bircan ağbine Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.