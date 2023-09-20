Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye ve AB Arasında Şehir Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı çerçevesinde hazırladığı “İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele” projesi ile 109 bin Euro hibe almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye ve AB Arasında Şehir Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı çerçevesinde Edremit Belediyesi’nin sunduğu “İklim Çağında Zeytin Ağacı Yetiştiriciliği: Uyum Stratejileri ile Mücadele” projesi 109 bin Euro hibe almaya hak kazandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde hibe sözleşmesine imza attı.

Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girecek proje 12 ay boyunca sürecek. Projenin konsorsiyumunda İspanya’nın Selva Belediyesi, İspanya Mallorca’nın UNESCO merkezi, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Yunanistan’ın Peloponnesus Üniversitesi, Avrupa Konseyi Zeytin Ağacı Kültür Rotası proje ortakları olarak yer alıyor. Edremit Belediyesi proje ortakları ile birlikte bölgenin en önemli ekonomik sektörü olan zeytinciliğin ve zeytin ağaçlarının devamlılığını sağlayarak yöresel zeytin türlerini iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditlerden korumayı amaçlıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit ve İspanya’nın Selva şehrinde yapılan zeytinciliğin iklim değişikliğine uyumlu ve dayanıklı hale getirilmesi adına birlikte çalışacağız. 2050 yılına kadar İklim Projeksiyonları oluşturarak spesifik eğitimlerle yerel yönetimlerin ve yerel çiftçilerin bilgi düzeyinin ve farkındalığının arttırılması ve bölgenin bu ekonomik sektörünün devamlılığını sağlamakta birlikte yöremize ait bitkisel zeytin türlerini korumayı amaçlıyoruz” dedi.