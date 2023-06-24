Balıkesir’in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi denetimlerini arttırdı.

Ekipler, gıda kontrol görevlileri tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşması için gerekli hassasiyetin üst düzeyde gösterildiği kontrollerde kıyma makinelerinin hijyeni, soğutucu dolapların sıcaklıkları ve hijyeni, bileme makinelerinin temizliği kontrol edildi.

Öte yandan ekipler, ilçe giriş ve çıkışlarında veteriner hekimler, polis, jandarma ve zabıta eşliğinde denetimlerini sürdürüyor. Denetim ve kontrol ekipleri, hayvanların küpeli, aşılı, sağlıklı olup olmadığı, iller arası kurbanlık hayvan sevklerinde veteriner sağlık raporunun bulunup bulunmadığı, büyükbaş hayvanların pasaportlarının, küçükbaş hayvanların nakil belgesinin mevcudiyeti, hayvanların kimlik bilgileri ile uyumlu olması ve nakilde hayvan refahı çerçevesindeki belgelerin kontrolünü yapıyor.

Bu arada veteriner ekipler ayrıca, geçici kurban satış yerlerindede hayvanlarla ilgili belge ve kayıtların kontrolünü yaptı.

İlçe Müdürü Sabriye Akçay, vatandaşlar bakanlığın mobil uygulaması "TarımCebimde" üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabileceklerini ifade etti.