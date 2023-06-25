Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde okulların kapanması, gerekse bayram tatili ile nüfusun 5 katına çıktığı Edremit’te polis ‘Bayram Huzuru’ operasyonunda şüphelenilen yerleri ve araçları didik didik aradı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit Merkez ve Akçay/Altınkum bölgelerinde 7 ayrı noktada sabit, 8 ayrı noktada seyir halinde toplam 15 noktada, 15 ekip, 10 motorize Yunus ekibi, 120 Çarşı Mahalle Bekçisi olmak üzere toplam 185 personel ile 4 saatlik çalışma yapıldı.

Uygulama ve trafik denetlemelerinde 345 kişi sorgulandı, 10 aranan kişi yakalandı. 12 kahvehane, kıraathane, 8 kafe, kafeterya, 10 park, bahçe, meydan, 15 metruk bina, 5 tekel bayii ile 8 İçkili yer didik didik edildi. 98 araç denetlenirken, 26 araç sürücüsüne 127 bin 137 lira cezai işlem uygulandı, iki araç ise trafikten men edildi. Ayrıca; 2 ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği bunlara ait 21 dolu kartuş, esrar, uyuşturucu madde ve sentetik hap ele geçirildi.

Suçlulara gözdağı, vatandaşa güven verdi

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün her gün 24 saat esasına göre kanunlara ve hukuka bağlı kalarak, mesai kavramı gözetmeksizin meydana gelen ve gelebilecek olaylarla alakalı olarak çalışmaların aralıksız sürdürüldüğüne ve sürdürüleceğine dikkat çekildi.