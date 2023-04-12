Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan bu sene 26.’sı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Edremit Ticaret Odası yerini aldı.

Zeytini, zeytinyağı ve turistik değerleri ile Edremit ve Havran ilçelerini Doğu Akdeniz Turizm Fuarına (EMITT) taşıyan Edremit Ticaret Odası’nın standı büyük ilgi gördü.

Fuara, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ergün, Gökhan Yeler, Meclis Üyeleri Savaş Can ile Atamer Ulusoy’un yanısıra odaya kayıtlı turistik işletmeler ile bölgenin önemli ören yerlerinden biri olan Antandros Antik Kenti’nin ortaya çıkartılması ve korunması için çalışan Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği ile birlikte katıldı. TÜYAP’da 7. Salon, 7131 numaralı stantta tanıtım yapan Edremit Ticaret Odası çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.