Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçede bir dönemin sembolü olan Faruk Serpil Parkı içerisindeki ördekleri geri getirdi. Halk arasında “Ördekli Park” olarak bilinen park içerisindeki havuz ördeklerle şenlendi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve başladıktan sonra hızlı dokunuşlarla ilk uygulamalarına başladı. İlk olarak Ramazan topunun yeniden atılması ve personelin ödenmeyen maaşlarını ödeyerek çalışanların yüzünü güldüren Başkan Ertaş, bayram tatili öncesinde kent merkezinde ki Faruk Serpil Parkı’na yaptığı dokunuşla bir dönem ilçenin önemli sembollerinden olan ördekli parkı geri getirdi. Edremitlilerin önemli nefes alma noktalarından olan Faruk Serpil Parkı’nda büyük havuza getirilen ördeklerle bir dönemin kent belleğindeki “Ördekli Park” sembolik olarak geri gelmiş oldu.

Edremit’in geçmişten günümüze birçok tarihi ve kültürel değeri barındıran bir ilçe olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşatacağız. İlçemizin sembollerinden olan büyüklerimizin hafızasında önemli bir yeri olan Faruk Serpil Parkımızı yeniden bir çekim merkezi haline getireceğiz. Ördekli Park ile bir dönemin hafızasını tazelerken, geleneği sembolik olarak yeniden yaşatmış olacağız” dedi.