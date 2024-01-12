Balıkesir’in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş, narkotik ve huzur uygulamasında 15 aranan şahıs yakalandı. Yapılan uygulamaların ilçe genelinde yoğunlaşarak devam edeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordineli olarak Edremit İlçesinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşlara hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla İlçe genelinde, suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş,trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamaya 28 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi, 67 çarşı mahalle bekçisi toplanda 218 personel katıldı. Uygulamada bin 523 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 14.31 gram metamfetamin maddesi, 8.11 gram bonzai maddesi, 1 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 12 kartuş ele geçirildi. Uygulama dahilinde 17 umuma açık alanda kontrol edildi. Trafik denetimlerinde ise 255 araç kontrol edilirken 20 araca 114 bin 24 TL ceza kesildi. 3 araç trafikten men edildi.