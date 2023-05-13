Balıkesir’in Edremit ilçesinde Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu ilçedeki depremzede öğrenciler için çocuk şenliği düzenledi.

Edremit’te ilkokul ve ortaokullarda okuyan depremzede çocuklar başta olmak üzere öğrenciler 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Spor tesisinde kurulan alanda yaşıtları ile oyunlar oynadılar, etkinliklere katıldılar.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet ettiler ve çocukların oyunlarına katıldılar. Birlik ve beraberliği arttırmak, öğrencilerin sosyalleşmesi ve uyumunu sağlamak, çocukları mutlu etmek için yapılan etkinliklerde, pamuk şeker, kek, kurabiye, içecek gibi ikramlarda yapıldı.