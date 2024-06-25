Balıkesir’in Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 95. Sokak’ta bir evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından başlayan yangın müstakil evi kısa sürede sardı. İhbar üzerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın çevrede paniğe neden oldu. Söndürme çalışması sonrası itfaiye ekipleri evde inceleme yaptı. Yangın maddi hasara neden oldu.