Balıkesir’in Edremit ilçesinde ışık ihlali yaptığı ileri sürülen motosiklete kamyonet çarptı. Arkadan gelen otomobil sürücüsü ise kamyonete çarpmamak isterken orta refüje çıktı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. 10 AGJ 013 plakalı motosikletle Akçay Caddesi’nden Çanakkale istikametine seyir halindeki Fatma K. (42), İdapark kavşağına geldiği esnada iddiaya göre ışık ihlali yapınca, Fahri K. (38) yönetimindeki 34 GBK 952 plakalı kamyonet motosiklete çarptı. Bu sırada kamyonetin arkasından gelen Yunus B., idaresindeki 03 YA 137 plakalı otomobille kamyonete çarpmamak isterken kavşak içi orta refüje çıktı. Kazada, ışık ihlali yaptığı iddia edilen kadın sürücü yaralandı. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.