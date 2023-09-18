Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 parça halinde 1 Kilo 808 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 parça halinde 103 gram metamfetamin, 242 adet ecstasy Hap, 28 adet galara hap, 2 parça halinde 5,02 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.