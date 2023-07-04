Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobil ile panelvan çarpıştı. Panelvana çarpan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Balıkesir Karayolu’nun Kadıköy Mahallesi, Edremit Anadolu Lisesi Üst Geçidi yakınlarında, S.T. yönetimindeki 34 RY 6996 plakalı otomobil ile A.S.’nin kullandığı 10 KU 554 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.