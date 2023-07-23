BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halinde bulunan minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kadıköy Mahallesi 51 Sokak Ege Evleri otopark içinde bulunan Göksal Y. (39)’ye ait 10 AKC 998 plakalı minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri köpükle müdahale etti. Yangın nedeniyle apartmanda da panik yaşandı, bina zarar gördü. Yangın binaya sıçramadan söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.