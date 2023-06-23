Efes Selçuk Belediyesi vatandaşların bank talebine çalışanlarının üretimi ile cevap veriyor.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuklu vatandaşlardan gelen 27 bank talebinin 20’si yerine getirildi.

Demir atölyesinde belediye çalışanları tarafından yapılan banklar vatandaşların talep ettiği sokaklara yerleştiriliyor.

Belediyenin öz kaynakları ile ürettiği bankların montajı yurttaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından, “Siz isteyin biz yapalım, biz üretelim siz keyfini çıkarın. Çalışma arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine sağlık. Banklarımızda nice güzel sohbetler, tebessümler dileriz. Kendimiz ürettik, kentlimize teslim ettik” notuyla bir paylaşım yaptı.