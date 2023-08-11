Efes Tiyatro Festivali’nin üçüncü gününde “Kargalar” adlı oyun tiyatro severlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - Eskişehir Sui Generis Tiyatro tarafından Efes Selçuk Belediyesi Amfi Tiyatro'da sahnelenen, hiçbir zaman ve hiçbir ülkede geçmeyen ama dünyanın hemen her ülkesinde ve her döneminde yaşanan gerçeklerin tiyatro oyunu olan Kargalar ’da güç dengeleri arasındaki yapıyı mizahi bir açıdan ele alındı.

Yaklaşık 90 dakika süren oyun seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Festivaller kenti Efes Selçuk’ta Efes Tiyatro Festivali devam ediyor. Gün boyu çeşitli etkinliklerle renklenen festivalin üçüncü gününde Selçuk Efes Kent Belleği’nde Mustafa Arıkoğlu’nun katılımıyla “Oyun Yazarlığı” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide yazmaya okuduğu, dinlediği ustalar sayesinde yöneldiğini belirten Arıkoğlu; “Bizler izlediğimiz, dinlediğimiz, okuduğumuz, gönül verdiğimiz, el aldığımız ustaların ortalamasıyız. Hepsinden birer parça taşıyoruz. Amacımız onlardan aldığımız bayrağı en iyi şekilde devredebilmek” dedi. Teknolojinin ve dijitalleşmenin sanat dallarına darbe vurduğunu belirten Arıkoğlu; “Tiyatro 8 bin yıl önce de vardı bu topraklarda bugün de var 8 bin yıl sonra da var olacak” dedi.

FESTİVALLER VE KENTLERE KATKILARI KONUŞULDU

Ayasuluk Sanat Kafe’de “Festivallerin Kentlere Kattıkları” konulu söyleşiye Nazif Uslu, Murat Çubukçu, Metin Güler ve Orçun Masatçı katıldı. Söyleşide konuşmacılar tarafından festivaller, festivallerin bir kente kültürel ve sosyal açıdan katkıları konuşuldu.

Tiyatro Sanatçısı Nazif Uslu festivallerin sanatın toplumsallaşması, kültürel olarak bir olguya dönüşmesi açısından önemli etkinlikler olduğunu belirterek; “Bu tiyatro festivallerinde tiyatro sanatının kültürleştirilmesine çok ihtiyacımız var. Bir festival yapmak hiç kolay değil. Özellikle bu şartlarda çok maliyetli şeyler. Tüm bu sıkıntılara ve zorluklara, bu tasarruf tedbirlerinin sürekli önümüze sürüldüğü bir ülkede belediyelerin bu festivalleri yapıyor olmuş olması, destekliyor olmuş olması çok kıymetli. Selçuk'ta daha önce iki yıl önce Türkiye Tiyatro Buluşması düzenlendi. O zaman da geldim, gördüm. Yani bir defa şunu çok açık söylüyorum. Selçuk'ta misyon sahibi ve vizyonu olan çok kıymetli bir belediye başkanı var” dedi.