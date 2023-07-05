Efes Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzu’nda A Milli Takım ve Fenerbahçe Spor Kulübü A Takım Antrenörleri Bahar Oktay ve Türker Oktay gözetiminde düzenlenecek yüzme kursları 10 Temmuz’da başlayacak. Kurslara katılım için başlayan kayıtlar 7 Temmuz’a kadar devam edecek.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi ile Olimpik Performans Spor Kulübü Derneği arasında bir protokol gereğince başlayacak yüzme dersleri ile Efes Selçuk’ta çok sayıda çocuk ve yetişkin yüzme kurslarına katılabilecek.

Kurslar haftada 2 gün yetişkin, 2 gün kadınlara yönelik Aqua Gym ve 4- 14 yaş arası çocuklar için ayrı olarak düzenlenecek.

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla düzenlenecek kurslar ile ilgili kurs ücretleri için ve ayrıntılı bilgi için 0 552 207 94 10- 0 552 207 94 11 numaraları telefonlardan bilgi alınabilecek.

Ayrıca Efes Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzu’na Pazartesi- Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 12.30 itibariyle; Cuma -Cumartesi-Pazar 10.00 itibariyle ücretli Halk Girişi sağlanacak.