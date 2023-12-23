Türkiye'nin gazetecilik arenasının efsane ismi, 81 yaşındaki Mehmet Ali Yula, aramızdan ayrıldı. Hürriyet Gazetesi'nin İstihbarat Servisi Şefi olarak uzun yıllar boyunca öne çıkan Yula, Türk basınının önemli figürlerinden biriydi. İsveç Başbakanı Olof Palme cinayeti üzerine kaleme aldığı 'Kuşbeyaz' adlı kitabıyla tanınan Yula, gazetecilik kariyerinde iz bırakan isimlerden biri olarak hatırlanacak.

Gazeteci Mehmet Ali Yula, Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden Hürriyet'in İstihbarat Servisi Şefi olarak yıllarca görev aldı. Yula'nın vefat haberi, gazetecilik dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Meslektaşları arasında büyük saygı gören Yula, İzmir'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Bab-ı Ali'nin yetiştirdiği bir diğer usta gazeteci olan Yula, geleneksel İzmir Buluşmaları'nda önemli bir figürdü.

Gazetecilik dünyasında bir dönemi temsil eden üçlü, Hürriyet Gazetesi'nin İstihbarat Servisi Şefi Mehmet Ali Yula, Ekonomi Müdürü Meriç Köyatası ve Gece Sorumlusu Orhan Can'dan oluşuyordu. Bu üçlü, gazetecilik geleneğini sürdürerek İzmir Buluşmaları'na damgasını vurmuştu.