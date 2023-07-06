Motor sporlarıyla ilgilenenlerin efsane yarış olarak nitelendirdiği Avis Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı 15-16 Temmuz’da Gemlik Şahintepe radar yolunda düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü ve Gemlik Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek yarışlara Türkiye’nin çeşitli illerinden profesyonel yarışmacı ve takımlar katılacak.

4 ayrı kategoride mücadelenin verileceği Şahintepe Tırmanma yarışı 15 Temmuz Cumartesi saat 18.00’da Gemlik İskele Meydanı’ndaki seremonik start ile başlayacak. Aynı gün 19.30 ve 16 Temmuz Pazar saat 09.00’daki antrenman çıkışlarıyla devam edecek olan 7,30 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli yarış, Kumla Jandarma Karakolu’nun önünden başlayacak.

16 Temmuz Pazar günü İlk çıkışı 11.30’da ikinci çıkışı 13.30’da ve üçüncü çıkışı da 15.30’da gerçekleştirilecek olan organizasyon saat 18.00 da Kumla İskele Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’in böylesine efsane olmuş bir yarışa ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının mutluluk verici olduğunu ifade ederken, Gemlik’in spor ve kültür kenti olarak anılması için çalışmaların ve organizasyonların ara vermeden devam edeceğini belirtti.