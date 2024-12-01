Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı İbrahim Alimoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte yapılan ve Türk madencilik sektöründe büyük tedirginliğe yol açan değişikliğin kaldırılması talebinde bulundu.İZMİR (İGFA) - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, yönetmelik değişikliği sonrasında maden sektöründe oluşan kaygıları dile getiren bir yazıyı sundu.

EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği yazıda hammaddesini madenden temin eden sektörlerle Türk ekonomisine yıllık 60 milyar doların üzerinde katma değer sağladıklarını, yıllık 6 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını ve istihdam sağladıklarını, 24 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrasında maden sektöründe ruhsat güvencesinin ortadan kalkacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; “Günümüzde bir maden işletmesini faaliyete almak için; 8 Bakanlık, 7 Yasa, 87 Yönetmelik, 8 Tüzük, 16 Uluslararası sözleşme gereğince 24 değişik kurum ve kuruluştan izin almak zorundayız” diye seslenen Başkan Alimoğlu mektubunda şunları kaydetti:

“Bu izinlerden bir tanesi de orman alanları olup, izin süreçleri kimi zaman 1-2 yıl sürmekte iken 24.09.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 16’ıncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikle; uluslararası normlara uygun sürdürülebilir hedeflere ulaşılamayacağı, ruhsat güvencesinin ortadan kalkacağı, sektörün yok olma noktasına gelebileceğinden büyük endişe duymaktayız. Anılan yönetmelik ile hammaddesini madenden temin eden demir-çelik, cam, çimento, seramik sanayileri zor duruma düşecek, tarım, inşaat ve sağlık gibi pek çok sektöre, mermer fabrikalarına ve maden-mermer makine üreticilerine doğrudan olumsuz yansıması olacaktır. Tüm bu sektörlerde ithalatın artmasından da endişe duymaktayız. Sektörümüzün önünü açan, madencilik ve bağlı sanayi sektörlerinde ihracatın artırılmasını hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2025-2027 Yılı Orta Vadeli Programı paralelinde, adı geçen Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılması hususunu tensip ve talimatlarınıza arz ederiz.”

Bu arada Türkiye’nin 2023 yılı sonunda 1 trilyon 118 milyar dolar olan Gayri Safi Milli Hasılasını 2028 yılı sonunda 1,5 trilyon dolara çıkarmayı hedeflediğinin altını çizen Alimoğlu, “Bu hedeflere ulaşmak için Türk Madencilik Sektörü olarak “Hayatımız Maden” mottosuyla var gücümüzle üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Maden sektörü 2028 yılında Türk ekonomisine 100 milyar dolarlık katkı sağlayacak potansiyele sahip. Maden sektörü olarak bu gücü elimizden almayın” diyerek sözlerini noktaladı.