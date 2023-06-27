Türkiye’de profil sektörünün öncüsü Ege Profil, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları” listesine, sektöründeki tek marka olarak girdi.İZMİR (İGFA) - Teknoloji odaklı tasarımları ve yenilikçi çözümleri ile dikkat çeken Türkiye’nin profil sektöründeki öncü kuruluşu Ege Profil, sektördeki 42 yıllık deneyimi ve son yıllardaki başarılı çalışmalarını, 2 önemli başarı ile taçlandırdı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markalarının sıralandığı Turkey 100 sıralamasına giren Ege Profil, listede sektördeki tek marka olarak yer aldı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (IKMIB)’nin kimya sektöründe en fazla ihracat yapan şirketlerini açıkladığı “İhracatın Yıldızları” listesine de adını yazdıran marka; “İhracatın Yıldızları 2022” sıralamasında, İnşaat Plastikleri İhracatı Kategorisi’nde 2. oldu.

“Ödüller her zaman motivasyonumuzu ve çalışma ivmemizi artırıyor”

Sektörel anlamda iki büyük başarıya imza atmaktan son derece gururlu olduklarını ifade eden Ege Profil CEO’su Alp GÜNVARAN; “Ege Profil olarak, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından açıklanan Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları listesinde ilk kez yer aldık. Listede sektördeki tek marka olmak bizim için ayrı bir gurur sebebi. Bununla beraber en önem verdiğimiz konular arasında olan ihracat alanında da İKMİB tarafından açıklanan listede 2. sırada yer alarak Türkiye’yi ihracatta lider bir marka olarak Dünya’da temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ödüller, motivasyonumuzu ve dolayısıyla çalışma ivmemizi artırıyor. Sektördeki 42 yıllık tecrübemizden aldığımız güçle yurt içi ve yurt dışında önemli yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz. Ödüllerdeki tüm emekleri için arkadaşlarımı kutluyorum” şeklinde konuştu.