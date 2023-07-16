CIIE Fuar Bürosu tarafından İstanbul Shangri-La otelde Çin Uluslararası İthalat Fuarı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) -“Çin’den satın almak uzak değilse, Çin’e satmak da uzak değil” mottosuyla Çin pazarındaki çalışmalarına odaklanan Egeli ihracatçılar, Şanghay’da 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek, Ege İhracatçı Birlikleri olarak bu sene 4. kez Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecek olan; dünyanın en büyük ithalat fuarı Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) sıkı hazırlanıyor.

Açılış konuşmalarında söz alarak sunum gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri'nde 2019 yılını "Çin Yılı" ilan ettik. Birliğimiz bünyesinde 'Çin Takımı ' kurduk. Bu ekip mesailerinin çoğunu Çin’e harcamakta. İhracatçılarımızı Çin pazarının sunduğu fırsatlardan haberdar etmek ve Çin e-ticaret platformlarıyla tanıştırmak amacıyla "Hedef Pazar: Çin" seminerleri düzenledik. Kasım 2022'de üyelerimiz için bir Çin Mini MBA Sertifika Programı düzenledik. İhracatçılarımızı Çinli ithalatçılar ile buluşturmak için alım heyetleri organize ettik.” dedi.

Eskinazi, “Ticaret Bakanlığımız geçen yıl ihracatımızı artırmak için Çin'i hedef ülke ilan etti. Çin'e 2022'de 3,2 milyar dolar ihracat yaparken, Çin'den ithalatımız 41,3 milyar dolar. Yaklaşık 38 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Biz bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ve China International Import Expo'nun bu açığın kapanmasına ülkemiz lehine katkı sağlayacağını umuyoruz. 2019 yılından bu yana, katılımcı sayımız her yıl 10-15 arasında değişmektedir.” diye konuştu.

Çin'in dışa açılımının kapıları kapanmayacak, aksine daha da genişleyecektir

Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi (National Convention and Exhibition Center) Başkanı Ning Feng konuşmasında CIIE'ye ev sahipliği yapmanın önemli bir karar olduğunu belirterek, Çin'in yeni dönemde üst düzey açılımı teşvik edeceğini aktardı.